“Da un patto tra generazioni un salto di qualità della politica”

CIVITAVECCHIA – Dall’associazione socio-culturale “Il Trittico” riceviamo e pubblichiamo:

“Sostenere, allineandosi al diffuso pessimismo, che negli ultimi decenni la comunità cittadina non abbia fatto progressi significativi in direzione di una maggiore partecipazione alla vita pubblica rappresenta – per chi scrive – una lettura inadeguata di quanto è realmente avvenuto. Tanti concittadini sono infatti entrati con determinazione nelle dinamiche della democrazia rappresentativa e si sono vaccinati contro la deprecabile politica spettacolo in cui ciascuno elogia il proprio operato ma trascura rilevanti problematiche su cui potrebbe trovare un naturale terreno d’incontro con gli altri, in particolare con i giovani. I quali ultimi non stanno lì a subire passivamente il trauma della carenza di occupazione che li colpisce così duramente, e che è pure acuito dal Coronavirus. Al contrario, consapevoli delle cause strutturali della loro condizione, studiano, svolgono o cercano un qualsiasi lavoro, si aggiornano, esplorano il territorio, cooperano ma si disinteressano delle dispute pubbliche che ignorano i confini del bene comune. In tal modo inviano a coloro che occupano in città posizioni di governo pressanti messaggi, tutti meritevoli di attenta considerazione ai fini di una valida ripartenza, contenenti l’imperativo categorico che occorre subito realizzare ciò che può maggiormente giovare soprattutto sul versante del lavoro. Suggeriscono implicitamente quali debbono essere i tratti distintivi dei buoni politici e/o amministratori, evidenziando che nella nostra realtà abbiamo particolarmente bisogno gli uni degli altri se vogliamo realizzare cambiamenti importanti. E che è inutile negare questa naturale interdipendenza. E poi, che l’unità di misura della politica sono le persone in carne ed ossa, non le dispute astratte o le questioni di principio. Le quali sono imparentate con la presunzione, che invece è da mettere al bando e da sostituire con la prudenza, che è senz’altro il vestito più adatto da indossare sulla scena politica. E, andando oltre, ci segnalano un dato essenziale: occorre che i vari partiti portino rispetto verso chi dissente, e così operando assicurino a tutti la possibilità di coesistere, e perciò la sostanziale convivenza di opinioni diverse e magari contrastanti. E’ chiaro che se si entra in tale ottica la polemica deve essere del tutto esclusa. E’ consentito, evidentemente, promuovere le proprie buone ragioni, e fare anche del proselitismo; ma ciò va fatto con misura, non riducendo l’attività politica ad una banale ricerca del consenso spicciolo. Di conseguenza, la mediazione non è da condannare, perché governare, anche nella dimensione locale, significa avvertire il dovere di far compiere alla città decisivi passi avanti, e in alcuni casi, dover trovare un compromesso tra posizioni diverse. Un compromesso, si badi bene, che maturi senza equivoci alla luce del sole, e sia sempre legato a una gerarchia di valori”.

