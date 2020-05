Da domani riapre il Mercato di via Nenni

CIVITAVECCHIA – Con la fase 2 riapre anche il mercato settimanale di viale Nenni. La decisione è stata presa dal Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che ha revocato l’ordinanza con la quale aveva chiuso l’area mercatale lo scorso 3 aprile. È stato necessario, al fine di garantire il distanziamento sociale, apportare alcuni accorgimenti: pertanto nel provvedimento del Sindaco si prescrive di ampliare la zona di vendita fino a via Colonna, trasferendovi tutti gli operatori mercatali collocati in precedenza al centro della carreggiata. Polizia locale e forse dell’ordine sorveglieranno comunque sul rigido rispetto del distanziamento.

Commenta l’Assessore al Commercio, Claudia Pescatori: “Abbiamo fatto ripartire in sicurezza il mercato centrale e ora riparte anche quello di viale Nenni, con alcuni accorgimenti. Anche se le linee guida non sono giunte con la tempistica migliore, da parte del comando di Polizia locale, dell’ufficio Commercio e dell’ufficio tecnico è stato svolto un lavoro rapido ed efficace che ha consentito la piena riapertura. Si tratta di un passo verso il ritorno alla normalità per gli operatori e per il quartiere: rinnovo quindi l’appello a comprare locale e soprattutto attenendosi alle regole”.