Da Berlino un appello per rilanciare la logistica della frutta nel Porto di Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – Appello a Comune, Authority e Regione da parte della Compagnia Portuale Civitavecchia per rilanciare la logistica della frutta nel Porto di Civitavecchia. Un appello che arriva direttamente da Berlino, dove è in corso in questi giorni il Fruit Logistica 2020.

“Per noi della Compagnia Portuale Civitavecchia la missione al Fruti Logistica di Berlino rappresenta sicuramente un momento fondamentale e un’occasione unica per consolidare i traffici in essere, ma soprattutto per creare nuove e quanto mai necessarie sinergie per lo sviluppo del Porto di Civitavecchia – afferma il Presidente della CPC Enrico Luciani – A Berlino è presente tutto il mondo della logistica che opera nel settore della frutta, dai produttori ai destinatari finali passando per gli armatori, come l’amico Grimaldi, e gli operatoti portuali e logistici. È chiaro però che non ci possiamo più permettere di non essere protagonisti di questa fiera internazionale. Per questo mi auguro che dal prossimo anno si crei finalmente quella massa critica, tra operatori portuali, forza lavoro, armatori e Istituzioni tutte, che venga in forza qui in Germania a difendere i nostri traffici, promuovendo tutte le nostre grandi capacità e professionalità. Ringrazio la delegazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale che ci sta accompagnando e supportando, ma è chiaro che appena rientrati da Berlino, come Compagnia Portuale Civitavecchia, chiederemo un incontro sia in Regione che in Comune per parlare di questa esperienza tedesca. Il Sistema Portuale locale, infatti, non può più reggersi con le sole forze della Compagnia Portuale e dei volenterosi operatori, come la CFFT, che con enormi sacrifici tengono a galla il Porto. Questa missione deve insegnare a chi ancora non lo ha ben compreso che se non facciamo veramente “sistema” siamo destinati a scomparire. E ho timore anche in tempi molto rapidi.”

A supportare Luciani le parole di Steven Clerckx, Presidente di CFFT: “Mai come in questo anno la nostra presenza è fondamentale. Come CFFT, oltre che pubblicizzare l’efficienza e la serietà della nostra impresa portuale, quest’anno abbiamo impostato il nostro marketing in maniera decisa sulla nuova Piattaforma Logistica e sulle sue immense capacità strutturali e logistiche. Di contro, abbiamo una forte preoccupazione nel vedere gli altri Sistemi Portuali del Tirreno, nello specifico quello ligure, quello toscano e quello campano, agguerriti e con una presenza massiccia. Queste Autorità di Sistema Portuale si sono presentate qui al Fruit Logistica con la volontà di andare certamente a erodere i traffici che attualmente ancora transitano nel Porto di Civitavecchia. Noi abbiamo dimostrato con i fatti, compresi i tanti milioni di euro investiti, di essere seri e di voler rilanciare il Porto di Civitavecchia, ma ora è necessario un maggiore impegno da parte del Sistema Portuale. Abbiamo necessità di essere supportati, oltre che dall’Autorità di Sistema Portuale, anche dalle Istituzioni locali e regionali.”