Cultura: primo incontro con le associazioni cittadine. Tinti: “Un momento significativo, seguiranno altri appuntamenti”

CIVITAVECCHIA – “Si è svolto il 26 giugno, presso l’Aula Pucci, un incontro promosso dall’Amministrazione comunale con una rappresentanza delle associazioni culturali di Civitavecchia. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura, ha rappresentato il primo di una serie di appuntamenti volti a costruire un dialogo costante e diretto con il ricco tessuto culturale cittadino. I prossimi incontri saranno l’occasione per ampliare ulteriormente la partecipazione. È stato un momento davvero importante che conferma quanto sia fondamentale costruire insieme un percorso condiviso. Civitavecchia merita una cultura valorizzata, dinamica e inclusiva, e per farlo servono spazi adeguati e una rete solida tra istituzioni e operatori.Tra i temi affrontati, anche l’avvio di un censimento delle realtà culturali locali – gruppi, artisti, operatori – e dei luoghi presenti in città che possano essere destinati alla pratica e alla diffusione delle diverse forme d’arte. Un passo necessario per mappare risorse, bisogni e opportunità. L’Amministrazione comunale continuerà a favorire momenti di ascolto e progettazione condivisa, con la consapevolezza che la cultura è un bene comune, motore di crescita sociale e identitaria per tutta la comunità.”

Stefania Tinti

Assessore alla Cultura