CSP, Tedesco: “Trovata la sintesi, ora al lavoro per una città migliore”

CIVITAVECCHIA – “Rispondo a quanti stanno facendo pervenire l’apprezzamento per la delibera votata dal Consiglio comunale, che si tratta di un risultato i cui meriti vanno estesi a tutta la maggioranza. Molti commentatori, da settimane se non da mesi, insistevano su quanto fosse difficile trovare una sintesi tra le tante posizioni esistenti”.

Questo quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che spiega: “Ebbene, tale sintesi è stata trovata, attraverso i necessari percorsi dialettici e democratici. Ed è un percorso che ha investito direttamente anche i lavori del Consiglio comunale, cioè la sede eletta dove è giusto che le discussioni avvengano. Ciò è stato possibile attraverso la presentazione dei vari emendamenti, primo fra tutti quello del consigliere Perello che ha subordinato il conferimento dei beni a precise garanzie, attraverso i quali tutti hanno potuto dare il proprio decisivo contributo, ‘scrivendo’ essi stessi la delibera finale. Intendo però riaffermare che tutto queste deve essere un punto di ripartenza per la città, che ha bisogno ora di vedere una maggiore efficienza dei servizi pubblici, in particolare (ma non solo) nel settore del decoro e dell’igiene urbana. Proprio perché ritengo importante il successo politico ottenuto, vigilerò affinché si tramuti in risultati concreti anche sotto l’aspetto del miglioramento della qualità della vita dei civitavecchiesi”.