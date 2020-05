CSP, spazzamento e sfalcio del verde in sinergia per ripulire la città

CIVITAVECCHIA – Una sinergia tra le squadre di operatori addetti allo spazzamento delle strade, alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali e di quelli addetti allo sfalcio e pulizia del verde attraverso una calendarizzazione indicativa mensile e poi, nel dettaglio, settimanale di tutti gli interventi.

E’ questa la strada seguita da CSP per rispondere sempre meglio alle esigenze della collettività in un’ottica di città verde, pulita ed accogliente per cittadini e turisti, continuando ovviamente a garantire le normali e quotidiani attività di pulizia.

Un piano delle attività calendarizzato settimanalmente e coordinato tra i diversi servizi che interesserà tutti i quartieri cittadini per ripulire strade, parchi, marciapiedi, bordi e cigli stradali di tutta la città di Civitavecchia, dal centro alla periferia, garantendo anche una maggiore sicurezza stradale.

Le squadre che giornalmente a rotazione sono (peraltro) già operative nei vari quartieri sono infatti composte da operatori addetti allo spazzamento e da addetti allo sfalcio e pulizia del verde pubblico. A visionare le attività ci sono come sempre i responsabili dei servizi di igiene urbana e del verde che effettuano quotidianamente controlli sullo stato dei lavori, per attività di coordinamento e supervisione ed anche per monitorare eventuali criticità.

Come preannunciato la settimana scorsa, il calendario degli interventi di pulizia ha previsto Sabato 16 maggio la zona industriale di Civitavecchia, nello specifico Via Alfio Flores, e la zona della Scaglia, parco compreso.

Lunedì 18 maggio le squadre di operatori sono entrati in azione a San Liborio, intervenendo su Via dei Rocchi, Via Giuseppe Castagnola, Via Giovanni Azzurri, Via Padre Gian Battista Labat, Via Archilde Izzi.

Martedì 19 maggio le squadre hanno ripulito marciapiedi e cigli stradali di Via Aurelia Sud.

Mercoledì 20 maggio le operazioni di pulizia hanno riguardato soprattutto le strade ed i marciapiedi di Via Raffaele Sanzio, Via Santa Barbara, Via Copernico, Via Galimberti, Via Fiori e zone limitrofe.

Giovedì 21, Venerdì 22 e Sabato 23 maggio le squadre saranno ancora una volta impegnate a San Liborio, per ripulire tutti i bordi stradali ed i marciapiedi del popoloso quartiere assicurando così decoro ma anche sicurezza stradale. Nel fine settimana le vie interessate dagli interventi di pulizia saranno Via Antica di San Liborio, Via Orti di Santa Maria, Piazzale Bianchini, Via Francesco Navone, Via Felice della Greca e Via Flavioni. Il programma potrebbe essere soggetto a piccole variazioni che saranno comunque comunicate.

Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno a San Gordiano.