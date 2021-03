CSP, le Rsa: “Marzo senza stipendio per i lavoratori?”

CIVITAVECCHIA – Dalle RSA di UGL-UIL-CISL-USB e FIADEL Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Il giorno 04\03\21 noi RSA abbiamo avuto un incontro con il cda, il quale ci ha palesato una situazione disastrosa, dichiarandoci anche degli esuberi. Dopo qualche giorno abbiamo appreso da una intervista dell’assessore alle partecipate tutto il contrario, infatti quest’ultimo ha detto che la ricapitalizzazione è stata avviata ed ha parlato di un bilancio positivo per il 2021 e, che non ci sono assolutamente esuberi. Bah, forse si dovrebbero interfacciare un po’ di più.

In questi ultimi giorni abbiamo letto sui giornali dell’acquisizione da parte di terzi dello stabile di via Leopoli e del terreno dell’ecocentro comunale e di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di CSP di 1.500.000 mila euro.

Ma le cose brutte non sono finite, un paio di giorni fa è stato licenziato un operaio, addirittura senza preavviso per una discussione verbale. Nel cantiere gira anche voce che nel mese di marzo non ci saranno gli stipendi, se questa voce corrispondesse al vero, gli comunichiamo già da adesso che non rimarremo a guardare. Se comune e cda non sono sulla stessa linea a noi non ci interessa ma, se questo va a danno dei lavoratori e della stessa cittadinanza non va assolutamente bene.

Il 19\03\21 ci sarà un incontro fra il comune e le parti sociali per il raffreddamento dello stato di agitazione, e se da quell’incontro non usciranno delle convergenze rassicuranti per i lavoratori, lo sciopero è alle porte. Comunque noi andremo alla riunione collaborativi e fiduciosi delle parole dell’assessore Barbieri, che però sappiano che dalle parole si dovrà passare ad atti concreti perché il parossismo in seno alla Csp è al culmine e, quindi dovranno mettere nero su bianco una volta per tutte delle vere garanzie a lavoratori e cittadini. Vogliamo ricordare che le RSA sono la vera voce dei lavoratori e, quindi chi lavora a fine mese vuole il suo sacrosanto emolumento, c’è un proverbio che dice; uomo avvisato è mezzo salvato”.

