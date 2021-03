CSP, fuoco amico sul Presidente Antonio Carbone. Il PD: “Un indegno valzer di poltrone”

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale ha rimosso l’avvocato Antonio Carbone dalla presidenza di Civitavecchia Servizi Pubblici. La notizia, che circolava già ormai da diverso tempo visti gli attriti sempre più frequenti tra lo stesso Carbone e la maggioranza Tedesco, è stata formalizzata nella giornata di ieri, provocando subito inevitabili reazioni.

Critici sulla decisione dell’Amministrazione gli esponenti locali di Europa Verde. “Più che l’amministrazione del fare siamo di fronte all’amministrazione del revocare – esordiscono in una nota stampa – A meno di due anni dall’insediamento della giunta di centro destra, la municipalizzata si ritrova nell’incertezza della nomina del terzo Presidente. Certamente non serve a mitigare tale scelta, la recentissima nomina del terzo consigliere, rimasto vacante per oltre un anno, Avv. Fabrizio Lungarini a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro. Ne avrà certamente bisogno, sempre che riesca a durare più di una primavera, visto il clima. Considerando la necessità di azione e continuità riformatrice di cui avrebbe bisogno la società pubblica restiamo stupiti dalla leggerezza con cui si prendono queste decisioni che rimettono tutto in discussione. Siamo curiosi di conoscere le motivazioni perché vorremo fugare i dubbi che il tutto sia costruito al fine di far fallire definitivamente la società e privatizzarla, cosa a cui certamente l’Avv. Carbone si sarebbe fermamente opposto. Le nostro sono solo supposizioni, speriamo presto smentite, di certo rimane l’immagine di una Giunta e dei suoi poteri gestiti con grande approssimazione e continue toppe, la cui immagine del fare in tempi rapidi è rimasta nelle pagine sbiadite di un dimenticato programma elettorale”

Ancora più duri i toni del Gruppo consiliare del PD: “L’indegno valzer delle poltrone ad opera di questa amministrazione su CSP, rappresenta uno svilente spettacolo sulle spalle di città e lavoratori di cui la maggioranza si dovrebbe vergognare ed a cui dovrebbe, una volta per tutte, porre fine. Perenne spartizione dei cda, Presidenze promesse, assegnate e poi ritirate per logiche di equilibri di potere che cambiano di continuo. Sarebbe questo il cambiamento dell’era Tedesco? Se il sindaco stesso ammette di aver fatto una scelta sbagliata, ci auguriamo che per futuro faccia scelte di meritocrazia e non dettate da altri criteri”.