Crisi Tecnomate, l’Assessore Barbieri: “Aprire subito un tavolo di crisi in Cabina di regia sul Lavoro”

CIVITAVECCHIA – La crisi occupazionale della società Tecnomate diventa oggetto di un approfondimento da parte del Comune. A interessarsi della vicenda sarà la Cabina di Regia sul Lavoro, aprendo un apposito tavolo di crisi.

L’Assessore Daniele Barbieri dichiara: “Il tema ci era stato segnalato da più parti e sollevato alla Commissione Lavoro dai rappresentanti della Lista Tedesco. Un grido d’allarme che non può essere ignorato: per questo, d’accordo con il Sindaco, abbiamo voluto interessare la cabina di regia. In quella idonea sede potremmo ascoltare i vertici della società, i soci della cooperativa, i sindacati e mediare verso una soluzione nell’interesse di tutti”.

Aggiunge il consigliere Daniele Perello, presidente della Commissione Lavoro: “È importante interessarsi dei problemi occupazionali sia sotto il profilo numerico che sotto quello qualitativo, nel senso che non solo non si deve perdere un solo posto di lavoro, ma non si deve neanche rinunciare alla professionalità che tale posto di lavoro rappresenta. Ed è questo il caso della Tecnomate, che ha sviluppato nel corso degli anni uno specifico know-how nel settore ambientale da non disperdere, nell’interesse di tutti i lavoratori portuali”.