Covid, incontro del Coordinamento di emergenza: “Situazione complessa ma sotto controllo”

CIVITAVECCHIA – Questa mattina si è svolto un incontro di coordinamento promosso dal sindaco Ernesto Tedesco, alla luce della costante crescita della curva di contagi COVID che si registra anche sul territorio di Civitavecchia. La riunione, svoltasi in modalità telematica alla presenza anche dell’assessore ai Servizi Sociali Cinzia Napoli e dell’assessore all’Istruzione Monica Picca, ha coinvolto anche il Comando di Polizia Locale la Protezione Civile e diversi rappresentanti della ASL Roma 4.

Il sindaco ha innanzitutto ringraziato l’azienda sanitaria per il lavoro svolto e per aver affrontato, pur con tutte le problematiche dovute alle difficoltà logistiche e alle vaste fasce di popolazione coinvolte, l’ondata pandemica riuscendo a garantire il funzionamento dell’Ospedale, del drive in e dell’hub vaccinale.

Il direttore Sanitario dell’Ospedale Antonio Carbone ha aggiornato tutti in merito alla situazione relativa al nosocomio cittadino, nel quale “la situazione è attualmente complessa ma sotto controllo”. Anche la dott.ssa Valentina Iannucci, in rappresentanza del Dipartimento di Prevenzione, ha confermato il drastico aumento di contagi, sottolineando che, comunque, al momento il rientro nelle scuole, almeno sul territorio cittadino, “non è stato particolarmente problematico”, rinviando ai prossimi giorni la redazione di un bilancio effettivo sulla diffusione della pandemia nelle fasce in età scolare.

Come riferisce una nota di palazzo del Pincio, sono previsti anche ulteriori incontri ai fini di dare opportune comunicazioni alla cittadinanza. Tutti i presenti hanno concordato in merito all’intenzione, annunciata dal Sindaco, di rafforzare i controlli, coinvolgendo anche le forze dell’ordine, soprattutto nelle zone in cui è più frequente la formazione di assembramenti in orari serali e notturni e nei fine settimana e in merito al rispetto dell’obbligo di uso delle mascherine anche all’aperto. Anche la Protezione Civile, rappresentata dal coordinatore Valentino Arillo, ha confermato la massima disponibilità ad una piena collaborazione con l’Azienda Sanitaria, con la quale è in costante contatto.

«Questi incontri di coordinamento, per i quali ringrazio di cuore tutti i partecipanti, sono importantissimi» ha sottolineato il sindaco Tedesco, «per monitorare giorno per giorno la situazione cittadina. L’emergenza pandemica è forte e c’è bisogno della massima collaborazione perché la città possa superarla nel migliore dei modi. È previsto un ulteriore incontro all’inizio della prossima settimana, per dare più compiute informazioni alla cittadinanza».