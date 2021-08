Covid e movida, una denuncia e tre sanzioni amministrative dei Carabinieri

CIVITAVECCHIA – I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno svolto un servizio coordinato di controllo alla “movida” per il rispetto delle normative anti-covid 19, al quale hanno partecipato anche i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma e il Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, con particolare riguardo alle località costiere. I controlli hanno consentito di denunciare una persona in stato di libertà per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e di elevare 3 sanzioni amministrative per violazioni alle norme igienico sanitarie.

In particolare nel corso del servizio i Carabinieri della Stazione di Cerveteri, unitamente ai militari del NAS di Roma, hanno eseguito dei controlli ad alcuni ristoranti del luogo. All’esito dei controlli il personale operante ha elevato sanzioni amministrative dell’importo di 1500 euro ai titolari di tre ristoranti per carenze igienico-sanitarie.

Nell’ambito dei controlli, i militari del N.O.R. – Sezione Radiomobile hanno denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica una persona che è stata sorpresa alla guida della propria auto con un tasso alcolemico ben oltre la soglia consentita.

Infine i militari della Stazione CC di Torrimpietra, grazie al “fiuto” dei cani delle unità Cinofile dei Carabinieri, hanno segnalato alla Prefettura di Roma, quale assuntore per uso personale di sostanze stupefacenti, un giovane del luogo il quale è stato trovato in possesso di modica quantità di hashish, sottoposta a sequestro.