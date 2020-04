Covid-19. Buoni spesa, pubblicato l’avviso riservato agli esercenti interessati

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione Comunale, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e regionali, intende sostenere i nuclei familiari in stato di bisogno più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19, tramite l’erogazione di “buoni spesa” sotto forma di voucher spendibili per l’acquisto di generi alimentari e medicinali presso esercizi commerciali con sede a Civitavecchia, forniti dalla Day ristoservice SPA. Pertanto gli esercizi commerciali, che intendono accettare l’utilizzo dei “buoni spesa” e sono interessati a tal fine a sottoscrivere una convenzione con Day ristoservice SPA possono inoltrare specifica richiesta al Comune di Civitavecchia che saranno comunicate alla Ditta per i successivi contatti.

L’avviso per la ricerca di esercizi commerciali disponibili ad aderire alla convenzione è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia (www.comune.civitavecchia.rm.it) ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni d’interesse per l’ampliamento della rete dei punti vendita, non ha valore vincolante per l’Amministrazione Comunale né valore precontrattuale. Il presente avviso viene rivolto agli esercizi commerciali di prodotti alimentari e alle farmacie, che dovranno compilare il modulo reperibile on line.