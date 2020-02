Coronavirus, Perello: “Grave quanto accaduto, il territorio non può essere scavalcato”

CIVITAVECCHIA – “Quanto avvenuto ieri all’interno del terminal crocieristico Rct è particolarmente grave. Se l’augurio, di cuore, è che il cittadino irlandese sceso dalla nave Msc possa riprendersi e che le cure dell’Istituto Spallanzani servano a restituirlo ai suoi affetti, non si può che condannare quanto avvenuto. I lavoratori addetti all’imbarco, una serie di operatori a vari servizi portuali, l’equipaggio dell’ambulanza del 118 intervenuta e lo stesso personale del pronto soccorso sono stati esposti ad un potenziale rischio sanitario grave”.

Questo quanto dichiara il consigliere comunale Daniele Perello, che aggiunge: “L’episodio di giovedì scorso era servito a far capire, come ribadito poi anche da circolari ministeriali, che in presenza di casi sospetti a bordo si deve procedere non facendo sbarcare nessuno fino al responso dei test dello Spallanzani. Stavolta invece il territorio è stato scavalcato ed è qualcosa che non può essere tollerato. Bene ha fatto il sindaco Tedesco a concentrare l’attenzione sulla necessità di evitare ogni possibile difetto di comunicazione e soprattutto ad invitare ad una attenta riflessione al ruolo dei porti in questa fase di emergenza sanitaria nazionale”.