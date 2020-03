Coronavirus, FI: “Ci aspettiamo che altre aziende elettriche e croceristiche aiutino il San Paolo”

CIVITAVECCHIA – Forza Italia intende ringraziare quanti hanno sostenuto l’ospedale San Paolo e in particolare Enel, che ha destinato un importante contributo all’ospedale San Paolo, di cui i dirigenti sanitari e in particolare la struttura di terapia intensiva sono a conoscenza.

“La nostra speranza – affermano dal Coordinamento cittadino del partito – è che altre grandi aziende che operano sul territorio, sia del settore energetico che crocieristico, vogliano seguire lo stesso esempio in questo momento di grande difficoltà per Civitavecchia e per il suo presidio sanitario, in cui gli operatori stanno dimostrando una volta di più la propria grande professionalità”.