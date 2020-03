Coronavirus, Battilocchio: “Un tavolo istituzionale per sostenere gli operatori turistici”

CIVITAVECCHIA – “L’emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio un settore fondamentale come quello del turismo in tutto il territorio. Nonostante l’assenza, al momento, di casi positivi, tantissime sono le cancellazioni di prenotazioni sul territorio”.

Lo dichiara il Deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio, che aggiunge: “Gli approdi a rischio sono molti e anche gli eventi culturali come le Olimpiadi della Cultura, che da anni popolano le strutture e operatori locali nei giorni delle semifinali, hanno dovuto disdire l’appuntamento fisso. Ho personalmente incontrato in questi giorni gli operatori e diverse imprese operanti nel settore ed il contesto è davvero complicatissimo. Mi metto a disposizione sin da subito per aprire un tavolo di confronto con i rappresentanti di Comune e Regione per dare massimo supporto al settore, anche stimolando quegli incentivi che il governo sta per mettere in campo per fronteggiare l’emergenza. Tentando di far estendere le misure di emergenza e sostegno anche a quelle aree , come Civitavecchia che, vista la presenza del porto e delle altre infrastrutture, saranno enormemente penalizzate da questa situazione”.