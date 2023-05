CIVITAVECCHIA – Cordoglio nella destra cittadina per la scomparsa del Senatore Andrea Augello.

“Esprimo il cordoglio mio personale e del circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Fratelli d’Italia Civitavecchia per questa triste notizia – afferma il Coordinatore cittadino Paolo Iarlori – Andrea Augello è stato un importante punto di riferimento per la Destra nella nostra regione sin dai tempi del Movimento Sociale Italiano e di Alleanza Nazionale. L’ho conosciuto quasi 25 anni fa, quando ho iniziato la mia militanza politica nelle fila della componente di Destra Sociale della quale è stato uno dei principali promotori e dirigenti. Riposi in pace. Sentite condoglianze alla famiglia”.

“Se n’è andato il senatore Andrea Augello – le parole invece del Sindaco Ernesto Tedesco – Anche nella lunga malattia ha saputo dare un insegnamento di costante attenzione e attaccamento al lavoro, la sua dipartita lascia tanto dolore ma pure un indelebile ricordo. Alla moglie Roberta e alla sua famiglia le mie condoglianze”.