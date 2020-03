Cordoglio della Conferenza dei capigruppo per la scomparsa di Fati e Maggi

CIVITAVECCHIA – In questi momenti di altissima apprensione il consiglio comunale di Civitavecchia, la commissione capigruppo e la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari si stringono attorno alle famiglie del dottor Roberto Fati e Giuseppe Maggi. Due uomini che hanno scritto pagine importanti della nostra comunità.

“I fatti di questi giorni ci impediscono di partecipare ai due funerali che sarebbero stati momenti di condivisione per la città visto i ruoli e la costanza che questi due uomini hanno avuto nel vivere la propria comunità e la propria città. Non mancheremo anche in futuro di ricordare la loro dimensione e la loro importanza nel corso della vita di molti civitavecchiesi” hanno dichiarato la presidente Mari e la Conferenza Capigruppo tutta.

