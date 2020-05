“Contro la censura, solidarietà a Centumcellae News”

CIVITAVECCHIA – Da Potere al Popolo Civitavecchia, che ringraziamo per le parole di solidarietà espresse, riceviamo e pubblichiamo:

“Di fronte ad una situazione così grave e così carica di sofferenza come quella che sta vivendo oggi il nostro Paese, ci saremmo aspettati da funzionari pubblici pagati coi soldi dei contribuenti un atteggiamento più sobrio e meno arrogante.

Ci riferiamo ovviamente alla replica che la ASL RM-4 ha inviato pochi giorni fa alla redazione di Centumcellae Giornale, colpevole, secondo i firmatari della lettera, di aver fatto domande scomode in merito alla discussa delibera per l’acquisto dei migliaia di mascherine protettive da distribuire sul territorio di loro competenza.

Senza entrare dettagliatamente nel merito della questione, vorremmo ricordare a questi distratti dirigenti pubblici che gli organi di informazione hanno il dovere, non solo deontologico, di provare a rendere più chiaro ciò che un normale cittadino potrebbe far fatica a comprendere. Che si tratti di una delibera, di un bilancio consuntivo o di qualsiasi altro atto amministrativo, un vero giornalista avrebbe il dovere di studiare le carte, domandare e scrivere liberamente i propri articoli. È così che funziona la libertà di stampa in un paese democratico e così dovrebbero funzionare le cose anche a Civitavecchia, a prescindere dai pruriti intimidatori di certi funzionari.

Auspichiamo quindi che i tre dipendenti pubblici si ricordino del ruolo che svolgono ogni giorno al servizio dei cittadini, evitino in futuro simili scivoloni e si scusino con la redazione di Centumcellae Giornale e con i suoi lettori rispondendo in modo più costumato a domande che a noi sembrano del tutto legittime”.

Potere al Popolo – Civitavecchia