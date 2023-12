Consiglio comunale, Tidei: “L’opposizione ha avuto un atteggiamento poco rispettoso”

SANTA MARINELLA – “La seduta di consiglio comunale di questa mattina era stata convocata per approvare alcune delibere di grande rilevanza e utilità per la collettività e la città di Santa Marinella. E mi riferisco ad esempio al via libera all’attuazione del progetto per la nascita del primo ospedale della città, un presidio sanitario importantissimo, ma l’atteggiamento strumentale delle minoranze, ha impedito che ciò accadesse arrecando, sia ben chiaro, un danno dunque solo ai cittadini. Ad eccezione del consigliere Eugenio Fratturato che ha ritenuto fosse giusto rispondere all’appello i restanti componenti dell’opposizione pur essendo presenti all’interno della sala consiliare, hanno scelto di non sedersi ai loro posti impedendo cosi che si raggiungesse il numero legale per aprire i lavori dell’assemblea cittadina. Vorrei precisare invece che tutti i consiglieri di maggioranza ad eccezione di 4 persone assenti giustificate alcune per GRAVI motivi di salute erano pronti a partecipare al dibattito mentre è evidente come le minoranze si siano volutamente sottratte al confronto. Ritengo si tratti di un atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle legittime esigenze ed aspettative della popolazione e questo , lo ripeto ancora in virtù dell’importanza degli atti che erano inseriti all’ordine del giorno della seduta odierna”.

Lo dichiara il sindaco Pietro Tidei