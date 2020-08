“Concorsone”, l’USB invoca nuovamente chiarezza all’Amministrazione

CIVITAVECCHIA – L’USB sollecita nuovamente un incontro urgente con l’Amministrazione comunale in merito al “Concorsone” di Palazzo del Pincio. Un sollecito che fa seguito alla precedente richiesta dello scorso 20 agosto rimasta al momento senza risposta.

Scopo dell’incontro, come sottolinea l’USB, è “giungere ad una risoluzione congiunta finalizzata alla tutela del personale dipendente interno che ha diritto e l’opportunità di crescita professionale a vantaggio anche di codesta amministrazione”.

“Si ricorda inoltre – affermano in una nota Flavio Zeppa, Silvia Salvatori, Norberto Ciurlanti e Luciano Naselli -che gli stessi consiglieri scriventi hanno da sempre proposto in Delegazione Trattante i vari percorsi di progressione verticale delle categorie meno tutelate dalle varie Amministrazioni (riferimento A e B) che da anni svolgono funzioni superiori senza alcun tipo di riconoscimento; anche questa Amministrazione sembra dimenticarsene. Infine si comunica che, successivamente al’invio della nota 64226, sono pervenute agli scriventi, ulteriori criticità e segnalazioni di mancato inserimento nel bando di titoli di studio idonei alla partecipazione dei concorsi messi a bando. Per quanto sopra, la scrivente Organizzazione Sindacale, in caso di negativa e/o mancante risposta provvederà nel più breve tempo possibile a consultare e informare tutti i lavoratori del Comune di Civitavecchia con una Assemblea Generale”.