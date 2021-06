Concorso Allumiere, Tedesco audito in Commissione trasparenza: “Trasmessi tutti gli atti a nostra disposizione”

CIVITAVECCHI – Il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, è stato audito questa mattina dalla Commissione regionale alla Trasparenza presieduta dal consigliere Chiara Colosimo. L’argomento era il concorso di Allumiere.

Commenta il Sindaco: “Abbiamo risposto a tutto ciò che ha riguardato il Comune di Civitavecchia ed è stata l’occasione per fare chiarezza sulla puntualità delle procedure che hanno riguardato i nostri uffici, tra il novembre e il dicembre dello scorso anno. Ho offerto puntuale e circostanziata lettura di tutti i documenti predisposti dagli stessi uffici, che saranno trasmessi alla Commissione Colosimo, unitamente alla lettera con cui abbiamo informato i Carabinieri di aver chiesto al Comune di Allumiere documentazione che non ci è stata inviata, a seguito di una richiesta di accesso agli atti. Crediamo perciò di avere dato il nostro contributo massimo, nella misura in cui potevamo darlo e nei limiti delle nostre competenze. Purtroppo qualcuno ha ritenuto di uscire dal seminato, lasciandosi andare a valutazioni assolutamente inconferenti e sulle quali sto valutando l’opportunità di procedere nei modi, nelle forme e nei termini di legge, a tutela dell’onorabilità mia e dell’Amministrazione che rappresento. Comprensibile ed utile il lavoro della Commissione, ma le divagazioni di alcuni componenti di questa mattina evidenziano uno spirito sicuramente non condivisibile e dal mio punto di vista scarsamente istituzionale”.