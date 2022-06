Commercio, l’Assessore Vitali: “Tornano le Lumacate grazie ai ristoratori locali”

CIVITAVECCHIA – “Avevamo avviato le procedure per un ritorno in grande stile della Lumacata, attraverso il lavoro dell’Assessorato al Commercio. Ebbene, la migliore delle notizie possibili si è avverata: non ce n’è stato bisogno”. Così l’Assessore al Commercio, Dimitri Vitali.

“Succede a volte che la vivacità del tessuto imprenditoriale basta da sola, soprattutto quando è mossa da qualità e passione: è questo il caso dei ristoratori locali, che sono stati capaci di creare le condizioni affinché una antica tradizione fosse rispolverata attraverso la loro iniziativa. Quando abbiamo compreso che la manifestazione che avevamo preparato poteva entrare in concorrenza con le serate proposte dai ristoratori, abbiamo preferito fare un passo indietro e dare tutto lo spazio a chi fa impresa. Complimenti quindi agli imprenditori del nostro settore ricettivo e un appello ai civitavecchiesi: domani passate la vigilia di San Giovanni in tutte quelle attività che proporranno lumache nei loro menu, nella migliore delle tradizioni civitavecchiesi”, conclude Vitali.