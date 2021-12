Commercio, l’assessore Vitali: “Per le feste acquisti nella nostra città”

CIVITAVECCHIA – “Siamo vicini al Santo Natale. La corsa forsennata per far sì che tutto, come ogni anno del resto, sia organizzato nel migliore dei modi entra nel vivo. L’amministrazione comunale è in campo per fare la sua parte. Sarebbe auspicabile che le attività commerciali, a partire dalla grande distribuzione, posticipassero la chiusura serale di almeno un paio di ore, in particolare nei giorni immediatamente precedenti alle festività, al fine di evitare l’ansia dell’ultimo acquisto mancante”.

Questo quanto dichiara Dimitri Vitali, Assessore al Commercio, Attività produttive e trasporti. “Come assessore al commercio – aggiunge – mi auguro che i civitavecchiesi acquistino nella nostra città dove le attività commerciali tutte non hanno nulla da invidiare rispetto alle altre realtà regionali. In questa città il commercio è ricco di grandi professionisti e qui troverete ogni cosa, andare altrove è solo una perdita di tempo e di denaro. Civitavecchia ha quello che cercate, basta saper cercare”.

“Il periodo è molto particolare. Le risorse economiche, seppur contenute, lasciamole a Civitavecchia. Buone feste“.