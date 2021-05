Commercio e crociere, Gruppo consiliare Lega: “Al lavoro col sindaco per la ripresa”

CIVITAVECCHIA – Dal Gruppo consiliare della Lega riceviamo e pubblichiamo:

“Ripresa in sicurezza e con forte attenzione per il tessuto economico locale. Con queste poche ma chiarissime direttrici la Lega sta seguendo il dialogo avviato dall’Amministrazione comunale con le associazioni di categoria, per far sì che la graduale riapertura del traffico crocieristico possa da subito trasformarsi in opportunità di sviluppo.

Si tratta di quel metodo, fondato sul confronto, l’ascolto e la decisione, che il sindaco Tedesco sta diffondendo in ogni settore della città e che riflette perfettamente la linea di governo della Lega. Perciò confermiamo che i rapporti della Lega con la Confcommercio e le altre categorie sono in sintonia con sviluppo della città con il nostro Sindaco rappresentante unico del progetto. Quindi, solo voglia di lavorare e porre le basi affinché le istituzioni creino le migliori condizioni per chi fa impresa. Ed anzi possiamo proprio affermare che il dialogo avviato ha ottenuto i primi risultati, tanto da poter già coinvolgere nel tavolo anche l’autorità di sistema portuale per la definizione delle strategie per intercettare i flussi turistici in uscita dal porto.

Anche se non vogliamo pensare che vi sia chi rema contro l’economia locale, dobbiamo quindi pensare che forse la “frizione” è… scivolata a chi ha fantasticato di chissà quali discussioni, avvenute solo nella sua fervida immaginazione. Noi invece spingiamo sull’acceleratore, tutti insieme, nell’interesse della vera ripresa, al fianco del nostro Sindaco Ernesto Tedesco!”.

Gruppo consiliare Lega