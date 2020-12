Commercianti, artigiani e operatori del turismo: “L’Amministrazione è ferma”

CIVITAVECCHIA – “Sono passati svariati giorni dall’ultimo incontro avuto in Comune con l’amministrazione che ci ha visto trattare al tavolo tecnico più di un tema. Tutto rimane in fase di stallo”.

Così una nota firmata dai commercianti, gli artigiani, gli operatori del settore turistico ed i dipendenti.

“Siamo in attesa da giorni di una convocazione che tarda ad arrivare per discutere delle intenzioni dell’amministrazione riguardo il rilancio economico/turistico di Civitavecchia considerando le potenzialità anche a livello di turismo di prossimità – prosegue la nota – Il tempo scorre, e, piano piano inesorabile cala una ghigliottina che potrebbe decretare la decapitazione del capo di tutte le comunità: il tessuto socio/economico. La pazienza sta finendo, ci aspettiamo provvedimenti urgenti ed imminenti. È arrivato il tempo di agire ora per non morire domani”.