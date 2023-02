Comitato Uso Civici: “Università Agraria: la telenovela delle elezioni”

CIVITAVECCHIA – Dal Comitato Usi Civici Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Ci eravamo illusi che l’illegittimo presidente f.f. sig.ra Delmirani avesse finalmente messo fine ad una farsa ormai scaduta nel grottesco con l’indizione delle elezioni del 12 e 13 marzo.

La stessa Delmirani in una trasmissione televisiva aveva sbandierato lo svolgimento di regolari elezioni per metà gennaio salvo poi, sotto suggerimento, rinviarle ancora con la stucchevole motivazione che, avendo inviato ai soci le lettere per il pagamento delle quote arretrate con improrogabile scadenza il 27 gennaio ( ulteriormente prorogata al 10 febbraio) , sarebbe stato necessario stilare successivamente le liste elettorali. Ma perché inviare le lettere proprio a ridosso della scadenza elettorale e non prima? Ovvio, per motivare il rinvio.

Da tempo era chiaro anche ai più sprovveduti che i continui rinvii erano dovuti alla volontà di aspettare il ritorno dell’interdetto presidente De Paolis. Ora però con la delibera di Comitato Esecutivo n° 3 del 10 febbraio si nomina una commissione per la predisposizione dei regolamenti elettorali. Si tratta in realtà di una seconda commissione dato che la prima era stata nominata, a ridosso della scadenza del mandato, nel lontano aprile 2020 ed aveva motivato il primo della sequela di rinvii. La prima commissione tra l’altro doveva terminare il lavoro in 120 giorni e invece dopo quasi tre anni se ne nomina una seconda proprio a ridosso delle elezioni del 13 marzo. Inoltre nel 2022, quando sembrava che le elezioni si dovessero tenere in ottobre, era stato scritto nella delibera di Comitato esecutivo numero 76 che il regolamento elettorale non serviva: questa gestione è un vero caos. Lo sparuto manipolo di consiglieri pensa davvero di continuare a prendere in giro una città?

A questo punto ci chiediamo perché questi estimatori delle poltrone dell’agraria non fanno le elezioni? Per quale reale motivo si ostinano a rinviare evitando il civile e democratico parere degli elettori? In base a quale legge non consentono un avvicendamento gestionale previsto in ogni ambito sia privato che pubblico? Cosa ha spinto questi decaduti amministratori ad impedire ai cittadini di iscriversi andando contro i principi dell’associazione? Alcune risposte saremmo già in grado di darle ma solo il tempo smaschererà le reali intenzioni di questo sparuto gruppo di amministratori. Certo ora lo scudo protettivo dell’agraria, eretto in Regione Lazio con il beneplacito dell’amministrazione Zingaretti, è terminato.

Vedremo presto come si comporterà la nuova giunta alla quale chiediamo di non girarsi dall’altra parte lasciando soli cittadini e soci dell’ UAC. Stessa richiesta la rivolgiamo al Presidente del Tribunale di Civitavecchia, presso il quale sono state depositate istanze in tal senso, secondo le norma del codice civile, affinché ponga finalmente la dovuta attenzione alle dolenze di soci e cittadini che chiedono soltanto l’applicazione della legge ed il ripristino di legalità e democrazia”.

Comitato Usi Civici Civitavecchia