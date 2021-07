Comitato SOLE: “Emendamenti no turbogas in Regione, un altro passo avanti”

CIVITAVECCHIA – “Un altro passo avanti nella battaglia contro il turbogas a Civitavecchia”. Così il Comitato SOLE commenta il pacchetto di emendamenti, che impegnano la Regione Lazio a votare No all’installazione di una nuova centrale a gas sul territorio di Civitavecchia, votato all’unanimità in Commissione Bilancio e approvato con parere favorevole dall’Assessora Lombardi.

“Una bella notizia – dichiarano gli esponenti del Comitato – Aspettiamo che tutto venga ratificato e trasformato in legge con il voto in Consiglio Regionale. Più tempo passa e più il progetto di ENEL diventa insostenibile e non credibile. Ultimi studi ci dicono che Civitavecchia rispetto alla media nazionale ha una percentuale di disoccupazione superiore di 2 punti. Le proposte alternative ci sono, vere, pratiche e pronte ad essere realizzate. L’offshore eolico e l’ambientalizzazione del porto con Porto Bene Comune, che possono costituire il motore potente di una ripresa dell’occupazione per il risanamento ambientale del territorio. Andiamo avanti. Grazie a tutti quelli che si stanno impegnando in questa lotta lunga e difficile. Tanti piccoli Davide possono sconfiggere un grande Golia”.