Comitato SOLE: “E le osservazioni del PD sul Tvn dove sono?”

CIVITAVECCHIA – Dal Comitato SOLE (Salute Ecologia Opportunità e Lavoro) riceviamo e pubblichiamo:

“In risposta a quanto pubblicato sui media dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Civitavecchia, relativo alla presunta scarsa attenzione degli ambientalisti e non solo, sul tema della realizzazione dei gruppi a gas metano presso TVN, teniamo a ribadire che:

1) molte osservazioni ancora non sono pubblicate poichè i tempi per la loro presentazione sono stati procrastinati a causa della COVID19, anche le osservazioni del Comitato SOLE, attualmente in corso di redazione, saranno puntualmente presenti. Precisiamo altresi che il Comitato riunisce in se e sintetizza gran parte del movimento ambientalista cittadino.

2) Il Comitato da tempo si occupa della realizzazione dei gruppi a gas presso TVN, e lo sta facendo avendo prodotto il progetto Porto Bene Comune, presentato e promosso in varie sedi, dalla Compagnia Portuale al MISE passando per le commissioni regionali, e l’Autorità di Sistema Portuale, progetto che propone ENEL come protagonista di una svolta decisa verso la realizzazione di produzione energetica realmente sostenibile. Stupisce che di questo il gruppo Consiliare non sia a conoscenza.

Del resto stupisce anche come questo non abbia contezza dell’attività sindacale su questo tema, se pur maggiormente orientata al risvolto occupazionale, come giusto che sia.

3) Ci chiediamo dove siano le osservazioni del Gruppo Consigliare PD, visto che non sono presenti, supponiamo che sarà pubblicato anch’esso in tempo utile, contiamo di leggerle”.

Il Comitato SOLE