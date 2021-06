Comitato 14 Maggio: “Onoriamo l’esempio del Milite ignoto e riqualifichiamo Piazzale degli Eroi”

CIVITAVECCHIA – “Onoriamo l’esempio del Milite ignoto”. E’ quanto chiede il Comitato 14 Maggio, sollecitando al tempo stesso una riqualificazione di Piazzale degli Eroi.

“In occasione delle celebrazioni in tutto il Paese del centenario del Milite Ignoto, il Comitato 14 Maggio saluta l’iniziativa delle associazioni combattentistiche di Civitavecchia volta a conferire la cittadinanza onoraria alla figura del caduto dall’identità sconosciuta – si legge in una nota stampa – Celebrare il Milite Ignoto, oltre a rendere omaggio a tutti i Caduti della Grande guerra, significa oggi onorare l’esempio dell’azione impersonale di quanti si sono donati per un ideale più grande che trascende il proprio tornaconto. Il Comitato 14 Maggio si appella all’amministrazione locale affinché dia seguito a tale conferimento sul modello di quanto già fatto dal Comune di Santa Marinella. L’importante anniversario offre inoltre l’opportunità al Comune di una riprogettazione del Piazzale degli Eroi, oggi completamente sommerso dalle macchine posteggiate selvaggiamente che nascondono tanto il Monumento ai Caduti quanto la facciata restaurata della chiesa del ghetto, rendendo inoltre difficoltoso il passaggio dei pedoni”.