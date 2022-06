Codacons: “Sbagliati gli orari del drive-in di Fiumaretta pubblicati sul sito della Asl”

CIVITAVECCHIA – “Gli orari del drive-in a Fiumaretta pubblicati sul sito della Asl sono sbagliati”. E’ quanto denuncia il Codacons Civitavecchia ricordando la fascia oraria 8-17 per l’effettuazione dei tamponi riportata lo scorso 20 maggio sul portale dell’azienda sanitaria.

“Eppure – si legge in una nota del Codacons – gli utenti che si recano al nuovo centro di Fiumaretta, già alle 13.30 trovano degli operatori tecnici e della sicurezza che stanno chiudendo perchè, come comunicano ai pazienti che chiedono di fare il tampone negli orari pubblicati sul sito istituzionale (fino alle 17), il centro tamponi della Asl di Civitavecchia in realtà chiude alle 13, e loro (anche un medico presente, in procinto di andarsene, lo conferma), riferiscono di avere più volte comunicato alla sede di via terme di Traiano che gli orari sul sito sono sbagliati, invano. Il disagio, specie per coloro che sono positivi e dopo una settimana di isolamento si recano a fare il tampone di controllo per verificare il loro stato di salute, è enorme, dato che come sappiamo il Coronavirus è fortemente debilitante anche per chi sembra non aver avuto gravi problematiche a livello respiratorio. E ogni spostamento può essere faticoso, ancor di più se fatto a vuoto”.

Per il Codacons “è l’ennesima disattenzione di questa ASL verso i cittadini del territorio”.

“Sappiamo che con la nuova dirigenza la Asl Roma4 si è dotata di numerosi addetti alla comunicazione – prosegue l’associazione dei consumatori – Forse però sarebbe il caso di aggiornare e controllare costantemente le informazioni date ai cittadini sul sito, al fine di evitare ai malati spostamenti inutili, nonché concentrarsi per migliorare le innumerevoli situazioni che nella sanità cittadina proprio non vanno, a cominciare dal Pronto soccorso, che ancora una volta sembrerebbe oggetto di interventi palliativi mentre andrebbe completamente rimodulato e ampliato. Una Asl che non compie gli interventi strutturali di cui la cittadinanza ha bisogno, ma produce una mole di comunicati stampa, spesso autocelebrativi, riferiti ad azioni i cui i risultati, i cittadini faticano ad avvertire, mentre di fatto, si scontrano quotidianamente con una Sanità locale che fa acqua da tutte le parti”.