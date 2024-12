Claudio La Camera designato componente nazionale nel Dipartimento Nazionale Pensionati d’Italia di FI

CIVITAVECCHIA – “Claudio La Camera, già più volte consigliere comunale e dirigente politico, di lungo corso, oggi componente del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia, entra nella dirigenza nazionale del Partito con la designazione a componente del Dipartimento Nazionale Pensionati d’Italia di Fratelli d’Italia.

Il prestigioso incarico è stato conferito a Claudio La Camera direttamente dal Responsabile Nazionale del Dipartimento, Valfredo Porega, che ha anche designato La Camera quale referente e co-responsabile territoriale per Civitavecchia del Dipartimento.

“Desidero esprimere le congratulazioni mie personali e dell’intero coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Civitavecchia all’amico Claudio La Camera” commenta il coordinatore cittadino Paolo Iarlori.

“La nomina di Claudio La Camera – prosegue Iarlori – è motivo di orgoglio e soddisfazione per la nostra comunità umana e politica e rappresenta un giusto riconoscimento per un uomo che ha dedicato la sua intera vita alla militanza politica, dimostrando grande passione e coerenza, sempre al servizio del Partito, diventando un punto di riferimento per la Destra a Civitavecchia e nella intera provincia di Roma, ricoprendo per anni incarichi da dirigente politico a livello comunale e provinciale”.

“Ringrazio il Responsabile Nazionale del Dipartimento Pensionati d’Italia, Valfredo Porega, per questo incarico a Claudio La Camera – conclude IARLORI – un incarico che costituisce una ulteriore dimostrazione di attenzione di Fratelli d’Italia per Civitavecchia”

“Si tratta dell’ennesimo riconoscimento importante per il circolo territoriale “Giorgio Almirante” di Civitavecchia, che già esprime con Paolo Iarlori un componente nel dipartimento Nazionale Lavoro, con Simona Galizia un componente nell’esecutivo provinciale, oltre ad esprimere un consigliere regionale con Emanuela Mari ed un consigliere metropolitano con Giancarlo Frascarelli.

Prosegue l’impegno di Fratelli d’Italia al governo della Nazione con il governo Meloni, senza mai trascurare un costante impegno sui territori con i circoli e con i propri infaticabili militanti e dirigenti: uomini e donne al servizio della comunità, pronti a tradurre in azione i programmi, i valori egli ideali da sempre patrimonio della Destra italiana”. Lo comunica Paolo Iarlori, Coordinatore di Fratelli d’Italia Civitavecchia