Civitavecchia sbarca al G20 su clima, energia e ambiente

CIVITAVECCHIA – In occasione del G20 su clima, energia e ambiente che si terrà a Napoli dal 21 al 23 luglio, molte realtà del movimento climatico campano hanno deciso di lanciare l’Eco Social Forum con tavoli ed ospiti internazionali come Vandana Shiva, Ashely Dawson, Jen Chantrtanapichate, Lucie Greyl e Dennis Van Berkel.

Ai lavori di questo controvertice sarà presente anche il Collettivo No al Fossile Civitavecchia, con il suo attivista Riccardo Petrarolo che parteciperà come relatore.

“All’interno di questo grande appuntamento internazionale – dichiarano dal Collettivo –avremo dunque l’opportunità di raccontare l’esperienza di Civitavecchia, delle sue decennali lotte contro l’inquinamento. In questo contesto non perderemo occasione per illustrare i progetti alternativi, che insieme a tante altre realtà stiamo sostenendo per scongiurare la costruzione di una nuova centrale sul territorio e rispondere ad esigenze sociali, sanitarie e occupazionali”.