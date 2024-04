Civitavecchia Popolare esprime solidarietà ai portuali in sciopero

CIVITAVECCHIA – “Il 5 aprile i portuali di tutta Italia saranno in sciopero.

I sindacati hanno deciso di convocare questa giornata di lotta perché il rinnovo del CCNL porti non sta risolvendo nessuno dei problemi che da anni sono presenti negli scali italiani.

Sono 4 le rivendicazioni presenti nella convocazione del presidio che si terrà davanti all’Autorità di Sistema Portuale da parte delle forze sindacali:

1) un rinnovo contrattuale che preveda aumenti salariali reali, richiesta che denuncia come gli armatori non hanno alcuna intenzione di ridistribuire gli utili di miliardi di euro che hanno fatto negli ultimi anni. L’aumento dell’inflazione dovuto prima alla pandemia e poi alla guerra la stanno pagando solo i lavoratori, con le multinazionali che continuano a spartirsi utili.

2) ?il riconoscimento del lavoro portuale come usurante: dopo anni di fatica e dopo aver respirato le esalazioni di motori e merci movimentate, non si può chiedere ai lavoratori fino ai 67 anni di scendere ancora in stiva. In più mandare in pensione chi per tanti anni ha faticato in banchina permetterebbe a molti giovani disoccupati di trovare finalmente un posto di lavoro.

3) ?contro qualunque ipotesi di privatizzazione delle Autorità di Sistema Portuale: è infatti intenzione del governo Meloni e in particolar modo il ministro dei trasporti Salvini regalare ai privati la gestione dei porti italiani. Il controllo e la gestione dei porti devono rimanere pubblici.

4) ?contro ogni forma di autoproduzione: bisogna impedire in ogni modo che gli armatori possano usare il personale di bordo per le operazioni di carico e scarico delle merci. Il lavoro di banchina deve rimanere in mano alle cooperative ed alle imprese locali, è questo infatti il canale principale attraverso cui le ricchezze passano dai porti alle città.

Civitavecchia ed il suo porto devono tornare ad essere in piena sinergia, per questo le lotte dei portuali devono essere le lotte di tutti i civitavecchiesi.

Invitiamo quindi tutti i Civitavecchiesi a partecipare al presidio che si terrà alle 9,30 sotto la sede dell’Autorità di Sistema Portuale”

Civitavecchia Popolare