Civitavecchia. PD: ” Solidarietà ai lavoratori della PAS”

CIVITAVECCHIA – “Registriamo, con stupore, le preoccupazioni espresse da tutte le organizzazioni sindacali del settore a proposito dei lavoratori della PAS.

Eravamo convinti che, anche grazie alla disponibilità e solerzia della presidenza della Autorità di Sistema Portuale, la questione, in un confronto serrato e costruttivo con le rappresentanze sindacali, si fosse positivamente risolta.

Apprendiamo, con rammarico, invece, che i lavoratori e le loro famiglie sono ancora in apprensione per le loro retribuzioni, per il loro futuro e per quello dell’intera società di servizi.

La questione, per ragioni che sarebbe utile apprendere compiutamente, sembra sospesa in aria per ragioni che non attengono a scelte strategiche o di prospettiva ma a competenze e funzioni di natura amministrativa.

Siamo oggi, come eravamo ieri e saremo domani, al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, a cui esprimiamo la nostra sincera solidarietà.

Non è tollerabile, che dentro le case di chi quotidianamente presta un onesto servizio per la collettività, entri, per di più per motivi incomprensibili, l’incertezza e un senso di precarietà per la conduzione della propria vita.

Chiediamo con forza che si intervenga per dare seguito in tempi rapidi alle scelte già responsabilmente assunte dalla Presidenza dell’ADSP.

Si tratta di dare quelle risposte che i lavoratori attendono e di confermare, con azioni concrete, il rispetto che è dovuto loro”

Partito Democratico Civitavecchia