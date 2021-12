Cittadinanza attiva, gli Assessori Di Paolo e Napoli: “Il sostegno del Comune all’associazionismo per un Natale più locale e solidale”

CIVITAVECCHIA – È stata approvata questa mattina dalla Giunta Tedesco una delibera che prevede uno stanziamento immediato per iniziative ed eventi natalizi di promozione territoriale e sostegno alla popolazione fragile.

Spiega l’Assessore a Bilancio e Turismo, Emanuela Di Paolo: “I fondi, attraverso le associazioni capofila, raggiungeranno le varie realtà che saranno coinvolte in queste settimane in tutta una serie di interventi in città. Lo stanziamento è stato reso possibile grazie allo specifico capitolo di bilancio per la Cittadinanza attiva, strumento che l’Amministrazione Tedesco ha voluto mettere a disposizione delle realtà associative e dei loro progetti per il territorio”.

Aggiunge l’Assessore ai Servizi Sociali e Terzo settore, Cinzia Napoli: “Recentemente con il Sindaco abbiamo avuto modo di sottolineare quanto la rete del volontariato sia importante per il nostro tessuto sociale. Il Comune ha fatto però anche in modo di dare un sostegno concreto alle associazioni, in particolare con questo provvedimento che va a sostenere la popolazione fragile in un momento che tutti sappiamo essere particolarmente delicato”.

Tra gli eventi che riceveranno il contributo per la cittadinanza attiva le varie associazioni di commercianti e cittadini del centro storico, con eventi di intrattenimento e un mercatino dell’artigianato a piazza Fratti ove saranno allestiti anche dei punti di raccolta fondi da parte delle associazioni di volontariato.