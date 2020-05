Città Futura: “E’ dovere della Asl rendicontare sull’uso e la gestione delle risorse pubbliche”

CIVITAVECCHIA – Dall’associazione di cultura politica “Città futura”, che ringraziamo per la solidarietà espressa, riceviamo e pubblichiamo:

“Spett.le redazione di centumcellae.it; gentile Direttore

Abbiamo letto con interesse il vostro editoriale dal titolo ‘Rettifica o intimidazione?’, in risposta alla lettera della Asl datata 11 maggio dal titolo ‘Legittimo e corretto il nostro operato per l’acquisto di mascherine’. Leggiamo, testualmente, la diffida della Asl al vostro giornale: ‘si diffida dal persistere in condotte offensive dell’onore e del decoro della Azienda Sanitaria RM4, che nella linea editoriale della testata sono ormai all’ordine del giorno, riservando in ogni caso di adire le preposte Autorità giurisdizionali, sia in sede civile che penale, al fine di tutelare la propria immagine’.

Ci saremmo aspettati tutto, tranne che una presa di posizione di questo tenore da parte dei vertici Asl. Lo diciamo perché in questi mesi di emergenza da Covid19, non abbiamo potuto fare a meno di notare un cortocircuito nella comunicazione istituzionale dell’Ente. La presente associazione, già il 6 aprile, in una nota stampa dichiarava: ‘Al di là dei numeri che vengono snocciolati ogni giorno, questi, non sono accompagnati da una spiegazione puntuale e precisa sulle modalità che hanno portato al contagio e al suo propagarsi, quali sono i dispositivi e i protocolli messi in atto, quale sarebbe la prospettiva nelle varie ipotesi di evoluzione dei contagi. Quali le reali condizioni di lavoro degli operatori sanitari, tutti. E, oltre alle rassicurazioni fornite sulla pedissequa applicazione dei protocolli da parte della Asl, se c’è effettivamente una percentuale più alta di contagio tra il personale, è evidente che qualcosa non abbia funzionato’.

Questo lo scrivevamo un mese e mezzo fa, all’apice delle contestazioni e delle preoccupazioni che centinaia di cittadini di Civitavecchia esprimevano sui vari social network rispetto alla mancanza di chiarezza nella comunicazione istituzionale dell’ azienda sanitaria locale.

Ci saremmo aspettati, quindi, un comunicato di sincera autocritica, che tutto sommato avremmo accettato, al netto dell’eccezionalità della fase attraversata e dell’inedita complessità della situazione. Al contrario la Asl, senza mettere mai in discussione il proprio operato, se la prende con una testata locale indipendente, rea di aver condotto e di continuare a condurre una legittima inchiesta giornalistica; rea di fare domande, certamente scomode, ma dando da sempre la possibilità di replica. La verità è che le risposte della Asl, in moltissimi casi, sono state il prodotto proprio delle domande rivolte da centumcellae.it, frutto, peraltro, delle tantissime sollecitazioni e segnalazioni espresse dai cittadini di questa Asl. Le domande che vengono poste da settimane non solo sono legittime, ma sono doverose. Anche in epoca di pandemia, non c’è una sospensione della democrazia e i media hanno il compito di tenere alto il livello di accountability delle istituzioni. Cosa sia l’accountability, cioè il dovere e la responsabilità di rendicontare circa la gestione e l’uso delle risorse pubbliche, la Asl lo sa benissimo. E spiace, davvero, constatare che essa preferisca assumere un atteggiamento di piccata retroguardia. Non scomoderemo certo l’articolo 21 della Costituzione, però ci fa piacere ricordare che la stampa non può essere soggetta a censure. Scomoderemo, invece, i fondamenti della comunicazione istituzionale, che tra i suoi punti più importanti mette in risalto la capacità di conquistare la fiducia del pubblico al quale si riferisce. E allora la Asl si faccia questa domanda e si dia pure una risposta. Da par nostro, continueremo a sostenere e a solidarizzare con la redazione di centumcellae.it, che per la nostra comunità politica rappresenta un esempio di stampa libera e indipendente, scevra da qualunque condizionamento esterno o lobbystico”.

Città Futura- associazione di cultura politica