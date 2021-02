Cimiteri, il sindaco ordina a Csp di usare i loculi liberi

CIVITAVECCHIA – Rapporti sempre più tesi tra Amministrazione comunale e CSP. Il sindaco Ernesto Tedesco ha emesso nella giornata di oggi una ordinanza con la quale ha ordinato a Civitavecchia Servizi Pubblici, gestore dei cimiteri di Civitavecchia, “di provvedere entro 10 giorni ad eseguire tutte le tumulazioni delle salme in attesa di loculo in entrambi i siti cimiteriali”, utilizzando i loculi di cui alle Ordinanze n. 116-117-118-119-120-121 del 2019 e ad “eseguire tutte le estumulazioni propedeutiche alla successiva tumulazione delle salme in attesa presso le camere mortuarie di entrambi i siti cimiteriali (estumulazioni da loculi e da tombe)”.

Ancora, il Sindaco ordina di “eseguire tutte le tumulazioni in cripta delle salme in attesa presso il Cimitero di Via Braccianese Claudia” e di “eseguire tutte le inumazioni delle salme in attesa presso le camere mortuarie di entrambi i siti cimiteriali”.