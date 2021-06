Cimiteri cittadini, riqualificazione del verde ed interventi di pulizia e manutenzione ordinaria

CIVITAVECCHIA – Riqualificazione del verde ed interventi di pulizia e manutenzione ordinaria. Questo il piano fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco, Avv. Ernesto Tedesco e dal vice sindaco e assessore all’ambiente Manuel Magliani, e messo a punto di concerto con CSP srl che si è messa a disposizione per migliorare il decoro dei cimiteri comunali di Via Aurelia Nord e di Via Braccianese Claudia.

L’Azienda ha infatti avviato un programma di interventi di riqualificazione all’interno delle due strutture cittadine, attraverso anche le segnalazioni giunte dagli stessi cittadini. Alcuni interventi si sono conclusi da poco ed altri partiranno nelle prossime settimane, grazie anche al potenziamento della forza lavoro.