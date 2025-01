Cerveteri più inclusiva: affidata la progettazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

CERVETERI – Cerveteri compie un altro passo significativo verso l’inclusività. La progettazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è stata affidata, dando il via a un percorso lungo, articolato e, soprattutto, partecipativo. Questo piano, che mira a rimuovere le barriere sensoriali, fisiche e cognitive, è un tassello fondamentale per rendere la città sempre più accessibile a tutti.

“Abbiamo sempre considerato l’accessibilità universale una priorità per il nostro territorio, ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, il PEBA sarà uno strumento strategico che ci permetterà di monitorare, progettare e pianificare interventi mirati a superare le barriere architettoniche negli edifici e negli spazi urbani.

“L’obiettivo, ha aggiunto il Sindaco, è garantire che ogni cittadino possa vivere e godere appieno della nostra città, senza ostacoli. È una questione di civiltà e di rispetto per tutti, ha aggiunto il Sindaco”.

La Giunta aveva già dato indirizzo formale al Dirigente dell’Ufficio Tecnico per avviare la ricerca di professionisti in grado di predisporre il PEBA. Ora che il progettista è stato individuato, il lavoro di raccolta dati è entrato nel vivo. Questo strumento sarà fondamentale per la programmazione e pianificazione degli interventi pubblici volti all’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti.

Il progetto prevede una prima fase di raccolta delle informazioni, coinvolgendo attivamente tutti gli stakeholder e le associazioni attraverso momenti partecipativi. Non solo l’abbattimento delle barriere fisiche, ma l’ascolto e la comprensione delle esigenze di chi vive la città quotidianamente.

“Il nostro impegno verso queste tematiche, ha continuato il Sindaco Gubetti, si riflette anche nelle azioni già intraprese, come la spiaggia Liberamente, un esempio che dimostra quanto sia possibile migliorare l’accessibilità con la giusta programmazione. Ora, con il PEBA, avremo uno strumento ancora più efficace per pianificare e calendarizzare gli interventi futuri”.

Il Sindaco ha concluso ringraziando tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo: “Un ringraziamento speciale alla delegata per la realizzazione del PEBA Ivana Paoluzzi, all’assessore Francesca Appetiti, al dirigente Arch. Fabrizio Bettoni e al funzionario Arch. Flavio Nunnari per l’importante lavoro che stanno svolgendo. Questo è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a una Cerveteri più inclusiva e accessibile per tutti