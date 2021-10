CENTUMCELLAE NEWS A TRIESTE. Ecco le immagini della piazza

TRIESTE – La piazza di Trieste, dopo gli sgomberi di ieri al porto, non può essere ignorata. Le immagini di persone pacifiche allontanate dal porto con idranti e uso della forza hanno fatto il giro del mondo. La redazione di Centumcellae News si è recata a Trieste ed è in queste ore in Piazza Unità d’Italia per documentare quanto sta succedendo. Ciò che appare ai nostri occhi è una piazza non violenta, gremita da portuali scossi dai fatti di ieri, famiglie con bambini, persone assolutamente pacifiche provenienti da tutta Italia e gruppi di preghiera. La volontà espressa dai lavoratori presenti è quella di non politicizzare la piazza ma continuare a lottare per il diritto al lavoro di tutti, ragion per cui la mobilitazione si è autonominata quest’oggi “Coordinamento 15 Ottobre”. La protesta, dunque, va avanti.

GUARDA I VIDEO E LA GALLERY: