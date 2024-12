Centro per l’impiego, Emanuela Mari: “Arrivano i fondi per due sedi a Civitavecchia”

CIVITAVECCHIA – “Finalmente il Centro per l’impiego potrà presto riaprire i battenti a Civitavecchia ed è un motivo di orgoglio poter sottolineare il ruolo centrale della Regione Lazio nella restituzione di un servizio strategico al territorio”. Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia all’indomani dell’approvazione della delibera sulla programmazione degli interventi per il potenziamento infrastrutturale dei Centri per l’Impiego.

La giunta regionale ha dato semaforo verde ad uno stanziamento di circa 350mila euro per due sedi a Civitavecchia, “sia acquisendo un’immobile sito nel territorio comunale attraverso l’indizione di un avviso pubblico, sia provvedendo alla ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale sito in via Palmiro Togliatti 7”, si legge nel documento approvato, con quote pari ad € 247.5000,00 per l’acquisto e € 95.269,07 per la ristrutturazione.

“In questa maniera” riprende il consigliere Mari “abbiamo dotato il Comune di Civitavecchia degli strumenti per riattivare un servizio che, già fondamentale di suo, diventerà strategico nel delicato passaggio tra la chiusura dell’esercizio della centrale di Torre Valdaliga Nord e la necessaria creazione di nuovi insediamenti produttivi. In tal senso sarà importante essere rapidi nel dare risposte, per avviare già a Civitavecchia e non altrove quelle essenziali attività, a partire dalla profilazione, da mettere in campo per una adeguata formazione lavorativa, anche per la partecipazione ai progetti relativi alle politiche attive sul lavoro come ad esempio Goal 1 e Goal 2. Ringrazio l’assessore Giuseppe Schiboni per questa attenzione ai territori. La Regione farà la sua parte perché nessuno sia lasciato indietro e l’impegno sui Centri per l’Impiego ne è una dimostrazione concreta”, conclude Emanuela Mari