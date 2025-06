Centro estivo, prorogato il termine per le iscrizioni al 26 giugno

CIVITAVECCHIA – Si informa la cittadinanza che il Comune di Civitavecchia ha prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al centro estivo per l’anno 2025. La nuova scadenza è fissata al 26 giugno 2025 ore 12:00. La modulistica, in formato PDF, (MODULO DI ADESIONE + AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE) completa di tutti i dati richiesti dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

centroestivo2025@pec.civitavecchiaservizipubblici.it

La modalità di invio sopra indicata è da considerarsi tassativa. Non saranno accettate ed elaborate pratiche inviate da caselle di posta non certificate o brevi manu presso gli Uffici della Società Civitavecchia Servizi Pubblici Srl.

La modulistica è scaricabile dal sito www.civitavecchiaservizipubblici.it presente nella Home Page nella sezione “CSP Informa” e “Servizio OEPAC”.

Le tre graduatorie verranno pubblicate sul sito internet della Civitavecchia Servizi Pubblici Srl entro il giorno 30 giugno 2025: l’ordine sarà predisposto in base al numero di protocollo indicato sulla pratica.

I posti a disposizione saranno assegnati in funzione della graduatoria che sarà definita in applicazione dei criteri previsti dall’Avviso.

Civitavecchia Servizi Pubblici srl