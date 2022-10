Centri polivalenti: il sopralluogo dell’Assessore Napoli al “Ledda” e al “Magnani”

CIVITAVECCHIA – Centri sociali polivalenti attivi sul territorio: negli ultimi giorni altre due strutture storiche dell’aggregazione cittadina sono state riaperte. L’Assessore ai Servizi Sociali, Cinzia Napoli, ha effettuato un sopralluogo presso il Centro “Anna Magnani” e il Centro “Giuseppa Ledda”, incontrando le presidenti Nunzia Izzo e Antonella Romeo.

“La riapertura di altri due centri è un’ottima notizia – commenta l’Assessore Napoli – ed è avvenuta non senza un pizzico di commozione da parte dei gestori di questi importanti presìdi sociali nei nostri quartieri. In occasione degli incontri avuti, ho potuto riscontrare la grande vivacità delle due strutture, che già negli scorsi giorni hanno ricominciato ad ospitare numerose attività. Abbiamo anche affrontato il tema di alcuni interventi strutturali minori da porre in essere, in un clima di collaborazione che fa ben sperare per la crescita del ruolo dei centri sociali polivalenti che l’Amministrazione Tedesco intende perseguire, dopo lo stop obbligato degli ultimi due anni. Ringrazio gli uffici dei servizi sociali e l’Assessorato ai lavori pubblici che hanno reso possibile il ritorno alle attività dei tre centri polivalenti”.