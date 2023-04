Centri diurni estivi: aperto il bando per avere l’autorizzazione

CIVITAVECCHIA – Bando aperto per le domande di autorizzazione per l’apertura di “Centri diurni estivi per minori”. Chi vuole essere autorizzato dal Comune di Civitavecchia a fornire l’importante servizio per la stagione 2023 avrà tempo fino all’8 maggio. Lo comunica l’Assessore ai Servizi sociali, Cinzia Napoli.

“Anche quest’anno gli uffici hanno disposto tutto il necessario affinché i servizi per la vacanza destinati ai minori o ai disabili (centri estivi, colonie estive e simili) avvengano in sicurezza ed entro precisi parametri definiti dalla legge. È importante perciò che tutti gli operatori interessati ad ottenere l’autorizzazione del Comune di Civitavecchia, rispettando l’impianto normativo e l’iter previsto, affinché tutte le attività della prossima estate avvengano garantendo i requisiti strutturali, funzionali e organizzativi che sono alla base dei diritti degli utenti, della sicurezza degli ospiti e degli operatori stessi”, dichiara l’Assessore Napoli.

L’avviso pubblico e tutta la modulistica necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Civitavecchia www.comune.civitavecchia.rm.it nella sezione “Informacomune”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Sezione Servizi sociali telefonando allo 0766 590764.