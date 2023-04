Celebrazioni del 25 Aprile: il programma

CIVITAVECCHIA – Per il 78° anniversario della Liberazione, il Sindaco e il Comandante del Ce.Si.Va. dell’Esercito e alle autorità militari e civili della città, martedì alle ore 10,30 daranno il via alle celebrazioni nel Parco della Resistenza con la deposizione di una corona di fiori davanti al monumento dedicato agli Ex Internati. A seguire ci sarà un omaggio ai Martiri della Fosse Ardeatine presso la Targa stradale sulla Strada Mediana; un’altra corona sarà deposta alla lapide dedicata ai Perseguitati politici antifascisti presso la Casa di Reclusione di via Tarquinia e un omaggio floreale alla lapide in ricordo di Giacomo Matteotti. Alle 11,30 la giornata avrà il suo culmine con gli interventi del sindaco Tedesco e del generale Minghetti in piazzale degli Eroi, dopo gli onori militari e la deposizione di un’ultima corona davanti al Monumento ai Caduti.