Celebrata la Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati

CIVITAVECCHIA – “Insieme all’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli abbiamo festeggiato, nella maniera consentita dalle restrizioni anti-Covid, la Giornata nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati. Abbiamo simbolicamente liberato nel cielo di Civitavecchia due palloncini, uno rosa e l’altro celeste, per salutare i nostri concittadini nati nel 2020 che meritano tutta l’attenzione delle istituzioni. Per loro questa Amministrazione ha già destinato il Bonus Bebè e non mancherà di mettere in campo altre iniziative. Speriamo che tra un anno potremo degnamente festeggiare insieme alle famiglie lo splendido messaggio di speranza che rappresentano i nuovi nati”. Così il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.

Aggiunge l’Assessore Cinzia Napoli: “Per quest’anno l’adesione di Civitavecchia è stata giocoforza simbolica, ma ci tenevamo a dare un segno di speranza. La gentilezza e l’attenzione alle nuovissime generazioni non è tuttavia una iniziativa estemporanea, ma si pone in un percorso già avviato da questa Amministrazione comunale. Oltre al Bonus Bebè citato dal Sindaco ed introdotto proprio per i nati nel 2020, e agli altri strumenti a disposizione delle famiglie, contiamo di qui al 21 marzo 2022 di mettere in atto ulteriori interventi attivi che possano far sentire l’abbraccio delle istituzioni alle nuove vite”.