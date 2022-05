Caso Tecnomate, Barbieri: “La cabina di regia lavora solo per la tutela dei lavoratori”

CIVITAVECCHIA – «La Cabina di regia è stata istituita al fine di valutare le migliori soluzioni tese alla salvaguardia dei livelli occupazionali e del sistema delle imprese. Questa Amministrazione non ha mai assunto iniziative, in ambito politico-istituzionale, con l’intento di strumentalizzare i meno “nobili” interessi. Al contrario, l’impegno profuso dai componenti della Cabina di regia, che rappresentano l’intera Amministrazione comunale, è volto solo ed esclusivamente alla tutela e alla salvaguardia dei posti di lavoro. Riteniamo, attesa anche la formale diffida ricevuta da parte dell’azienda Tecnomate scarl, di sospendere la riunione convocata per oggi sui licenziamenti di alcuni soci-lavoratori da parte della cooperativa, che si occupa delle attività ambientali del porto». Così l’assessore alle Politiche per il lavoro Daniele Barbieri.