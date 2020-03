Caos in Porto all’imbarco per Barcellona, la Lega: “Ma di Majo dov’è?”

CIVITAVECCHIA – Dure critiche dalla Lega con Salvini al Presidente dell’Authority Di Majo dopo il caos di ieri sera al Porto sulla banchina che doveva imbarcare i passeggeri per Barcellona.

“In una calca infernale, impensabile in situazioni di emergenza da epidemia come quella attuale, numerose persone hanno atteso per ore degli ordini che non arrivavano dalle autorità marittime – commentano dalla Lega – Soltanto l’arrivo del nostro Sindaco Ernesto Tedesco, con la collaborazione della Asl, ha permesso di risolvere il caso, altrimenti 80 persone, di cui quattro sospetti casi di coronavirus, si sarebbero imbarcate. In questa circostanza di grave emergenza, il presidente dell’Adsp è completamente assente e non si capisce cosa cosa faccia né cosa abbia intenzione di fare. È un lusso che, ora che si la crisi si va trasformando in dramma a causa del quadro internazionale e dell’emergenza sanitaria, non possiamo permetterci”.

Ferma presa di posizione anche da parte del Sindaco Tedesco: “Stanotte, accompagnato dal vice sindaco Massimiliano Grasso, sono intervenuto nel porto di Civitavecchia su segnalazione di molti operatori portuali per affrontare un ‘emergenza che non rientra nella nostra giurisdizione né nella nostra competenza. Circa 80 ragazzi spagnoli che cercavano di salire sul traghetto per far rientro a Barcellona sono stati bloccati al Terminal Autostrade del Mare dopo che quattro di loro sono risultati con temperatura alterata dai controlli effettuati all’imbarco dalla compagnia di navigazione. Dopo i controlli sanitari individuali effettuati dai medici della Sanità Marittima dell’Usmaf e della AslRm4, abbiamo provveduto a farli accompagnare in una struttura romana, dove sono tuttora sotto la vigilanza sanitaria della Asl competente. Mi auguro che il Governo intervenga al più presto con un nuovo Decreto che intervenga in modo stringente su porti, chiudendoli. Ringrazio il dirigente del comune Sandro Marrani che ci ha raggiunto in piena notte attivandosi immediatamente per trovare soluzioni percorribili e il comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Leone per la piena disponibilità data”, conclude Tedesco.