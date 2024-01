Cantiere in via Santa Barbara: sopralluogo al cantiere di riqualificazione

CIVITAVECCHIA – Si è conclusa la prima parte dei lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico delle palazzine in Via Santa Barbara, oggetto del finanziamento ottenuto della Regione Lazio nel 2022 per la riqualificazione degli stabili.

Questa mattina il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e gli assessori Daniele Perello (Lavori Pubblici) e Deborah Zacchei (Servizi sociali) si sono recati in sopralluogo presso il cantiere, constatando l’andamento dei lavori generali e di quelli effettuati sui primi 5 appartamenti già riconsegnati agli inquilini. A breve partiranno gli interventi previsti su altri 24 appartamenti.

“Il lavoro della nostra Amministrazione non si ferma, manifestando concretamente il potenziale di trasformare visioni in risultati tangibili e duraturi. Un grazie agli uffici dei lavori pubblici per quanto fatto finora e alla Regione Lazio per aver premiato e creduto nella nostra progettualità. Come si ricorderà, il finanziamento è stato frutto della sinergia che ha visto anche l’azione del consigliere metropolitano Antonio Giammusso”, ha dichiarato il sindaco Tedesco