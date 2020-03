Campagna udito, l’Ass. Riccetti ringrazia la Croce Rossa

CIVITAVECCHIA – “È con soddisfazione che apprendo della estensione ad altre due date della campagna ‘Nonno ascoltami’ avviata dal comitato locale di Croce Rossa per il controllo dell’udito. Sarà quindi possibile eseguire lo screening gratuito anche il 24 e il 31 marzo, dalle 14 alle 18, presso la sede della Cri in viale Matteotti 66/b”. Questo quanto dichiara l’assessore ai Servizi sociali, Alessandra Riccetti, che aggiunge: “Ho voluto presenziare ad una delle prime giornate, che saranno replicate proprio per il grande successo riscontrato. Ringrazio quindi il presidente Petteruti e tutto il comitato, invitando i civitavecchiesi a cogliere l’opportunità di questo esame importante per la salute”.

Correlati